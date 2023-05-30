"Динамо" відправило черговий гуманітарний вантаж до Дніпра

Як зазначається, до вантажу увійшли засоби гігієни, антисептичні засоби та засоби для обробки ран.

"З початку повномасштабного вторгнення база "біло-синіх" у Віті-Литовській стала справжнім логістичним хабом, з якого направляється допомога як нашим захисникам на передовій, так і постраждалому від росіян цивільному населенню. Щотижня звідти відправляють тони гуманітарної допомоги", - додають в клубі.

Раніше повідомлялось, що "Динамо" відправило одразу декілька фур із соками для українських воїнів з Дніпропетровської та Харківської областей.

Ракетний удар по Дніпру

Як відомо, 25 травня російські окупанти ракетами вдарили по медичних установах у Дніпрі. Внаслідок ворожої атаки відомо про 25 постраждалих. При цьому загинули двоє мирних жителів.

Як розповів уповноважений з прав людини Дмитро Лубинець, ще чотири особи вважаються зниклими безвісти.

Більш детально про наслідки атаки - у матеріалі РБК-Україна.