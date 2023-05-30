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"Динамо" відправило черговий гуманітарний вантаж до Дніпра

Фото: "Динамо" відправило черговий гуманітарний вантаж до Дніпра (fcdynamo com)
Автор: Олександр Мороз

Київський футбольний клуб "Динамо"після чергової російської атаки на Дніпро відправили до міста гуманітарний вантаж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт клубу.

Як зазначається, до вантажу увійшли засоби гігієни, антисептичні засоби та засоби для обробки ран.

"З початку повномасштабного вторгнення база "біло-синіх" у Віті-Литовській стала справжнім логістичним хабом, з якого направляється допомога як нашим захисникам на передовій, так і постраждалому від росіян цивільному населенню. Щотижня звідти відправляють тони гуманітарної допомоги", - додають в клубі.

Раніше повідомлялось, що "Динамо" відправило одразу декілька фур із соками для українських воїнів з Дніпропетровської та Харківської областей.

Ракетний удар по Дніпру

Як відомо, 25 травня російські окупанти ракетами вдарили по медичних установах у Дніпрі. Внаслідок ворожої атаки відомо про 25 постраждалих. При цьому загинули двоє мирних жителів.

Як розповів уповноважений з прав людини Дмитро Лубинець, ще чотири особи вважаються зниклими безвісти.

Більш детально про наслідки атаки - у матеріалі РБК-Україна.

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