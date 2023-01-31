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"Динамо" відправило Бєсєдіна в скромний чемпіонат: екс-хавбек збірної буде одноклубником

Фото: Артем Бєсєдін гратиме в чемпіонаті Кіпру (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

"Омонія" з Нікосії оформила перехід форварда київського "Динамо" Артема Бєсєдіна в останній день зимового трансферного вікна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

26-річний нападник виступатиме в Першому дивізіоні Кіпру. Українець вперше в ігровій кар'єрі гратиме за межами батьківщини.

Бєсєдін орендований "Омонією" на півроку. Контракт форварда з "Динамо" чинний до кінця 2024 року. У складі 21-разового чемпіона Кіпру новачок виступатиме пліч-о-пліч зі ще одним українцем – Романом Безусом. Екс-хавбек низки українських команд, зокрема і "біло-синіх", перебрався до Нікосії у серпні.

Бєсєдін є вихованцем "Динамо", але на професіональному рівні дебютував у "Металісті" в сезоні 2014/15. У лавах вітчизняного гранда він загалом провів 143 матчі в усіх турнірах, у яких забив 35 м'ячів. За збірну України форвард зіграв 19 поєдинків (2 голи).

"Омонія" наразі йде на 5-й сходинці в чемпіонаті, маючи в активі 35 очок. Після двох кіл першості найкращі 6 колективів змагатимуться за медалі в чемпіонській групі. Безумовний лідер Першого дивізіону – АЕК Ларнака (50 пунктів).

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