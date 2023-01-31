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"Динамо" отправило Беседина в скромный чемпионат: экс-хавбек сборной будет одноклубником

Фото: Артем Беседин будет играть в чемпионате Кипра (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

"Омония" из Никосии оформила переход форварда киевского "Динамо" Артема Беседина в последний день зимнего трансферного окна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

26-летний нападающий будет выступать в Первом дивизионе Кипра. Украинец впервые в игровой карьере будет играть за пределами родины.

Беседин арендован "Омонией" на полгода. Контракт форварда с "Динамо" действует до конца 2024 года. В составе 21-кратного чемпиона Кипра новичок будет выступать бок о бок со еще одним украинцем – Романом Безусом. Экс-хавбек ряда украинских команд, в том числе и "бело-синих", перебрался в Никосию в августе.

Беседин является воспитанником "Динамо", но на профессиональном уровне дебютировал в "Металлисте" в сезоне 2014/15. В рядах отечественного гранда он провел 143 матча во всех турнирах, в которых забил 35 мячей. За сборную Украины форвард сыграл 19 поединков (2 гола).

"Омония" сейчас идет на 5-й строчке в чемпионате, имея в активе 35 очков. После двух кругов первенства лучшие 6 коллективов будут бороться за медали в чемпионской группе. Безусловный лидер Первого дивизиона – АЕК Ларнака (50 пунктов).

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