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"Динамо" відмовилося продати в Серію А одного з героїв Євро-2023

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Київ, П'ятниця 21 липня 2023 15:06
"Динамо" відмовилося продати в Серію А одного з героїв Євро-2023
Автор: Антон Федорців

Італійський "Торіно" не зміг переконати київське "Динамо" продати півзахисника молодіжної збірної України Володимира Бражка. Останній сезон він відіграв у луганській "Зорі".

Про це заявив журналіст Фабріціо Романо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на персональний Twitter інсайдера.

"Біло-сині" не погодилися відпустити вихованця в чемпіонат Італії. Центрхав потрапив на радари "Торіно".

"Гранатові" запропонували за Бражка 4 млн євро. Також "Динамо" мало шанс отримати відсоток від наступного продажу півзахисника. Утім, столичний гранд відхилив пропозицію, оскільки згодом прагне заробити на трансфері українця значно більше.

Сезон 2022/23 Бражко провів у "Зорі" та став одним із лідерів команди. Він зіграв 29 матчів у Прем'єр-лізі, в яких забив 7 м'ячів і віддав 1 асист. На молодіжному чемпіонаті Європи-2023 хавбек провів 5 поєдинків за збірну України U-21.

Раніше "Динамо" закрутило інтригу з номером Ярмоленка після повернення в клуб. Досвідчений вінгер ще не потрапив до заявки на УПЛ, а з доступних знайомих номерів залишилися "сімка" та 70-й. Бражко ж фігурує у заявці з 6-м номером.

До слова, раніше оцінили шанси Реброва та інших очолити "Динамо" замість Луческу.

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