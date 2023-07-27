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"Динамо" віддало "Зорі" трьох талантів

Фото: Олександр Яцик був капітаном "Динамо" U-19 (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Луганська "Зоря" підписала Вікентія Волошина та ще двох вихованців київського "Динамо".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис у Facebook клубу.

Команда Патріка ван Леувена напередодні старту нового сезону Прем'єр-ліги поповнилася "динамівським" десантом. Луганці орендували трьох футболістів столичного гранда.

"Зоря" стала тимчасовою домівкою для оборонця Антона Боля і півзахисників Олександра Яцика та Вікентія Волошина. Для двох перших виступ у лавах бронзового призера УПЛ буде першим за межами рідного "Динамо". Зате Волошин у сезоні 2022/23 грав за "Олександрію" – 18 матчів, 4 асисти.

Кольори "Зорі" також захищають чимало колишніх "динамівців". Зокрема, за киян раніше виступали оборонець Вантух, півзахисник Антюх і нападник Русин. Натомість хавбек Хахльов виховувався в академії "Динамо".

Новий сезон "Зоря" розпочне на виїзді. 30 липня луганці зіграють у стартовому турі УПЛ проти львівського "Руха". Початок зустрічі на стадіоні "Україна" – о 15:00.

До слова, раніше зібрали п'ятірку найгучніших літніх трансферів УПЛ у спеціальній підбірці.

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