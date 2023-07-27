"Динамо" отдало "Заре" трех талантов

Команда Патрика ван Леувена в преддверии старта нового сезона Премьер-лиги пополнилась "динамовским" десантом. Луганчане арендовали трех футболистов столичного гранда.

"Заря" стала временным домом для защитника Антона Боля и полузащитников Александра Яцыка и Викентия Волошина. Для двух первых выступление в рядах бронзового призера УПЛ будет первым за пределами родного "Динамо". Волошин же в сезоне 2022/23 играл за "Александрию" – 18 матчей, 4 ассиста.

Цвета "Зари" также защищают немало бывших "динамовцев". В частности, в составе киевлян ранее выступали защитник Вантух, полузащитник Антюх и нападающий Русин. В свою очередь хавбек Хахлев воспитывался в академии "Динамо".

Новый сезон "Заря" начнет на выезде. 30 июля луганчане сыграют в стартовом туре УПЛ против львовского "Руха". Начало встречи на стадионе "Украина" – в 15:00.