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"Динамо" віддало легіонера в оренду до Бразилії: який термін угоди

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Браганса-Пауліста, Субота 11 лютого 2023 09:52
"Динамо" віддало легіонера в оренду до Бразилії: який термін угоди Фото: Вітінью у кольорах "Ред Булл Брагантіну" (correiodeatibaia.com.br)
Автор: Антон Федорців

Бразильський "Ред Булл Брагантіну" орендував молодого вінгера київського "Динамо" Вітінью.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Бразилець проведе на батьківщині мінімум ще півроку. Орендний договір чинний до 30 червня.

Вітінью повернувся до Бразилії після повномасштабного вторгнення РФ до України. Сезон-2022 він провів у складі рідного "Атлетіко Паранаенсе". У різних турнірах вінгер встиг зіграти 35 матчів (2 голи). У лавах "червоно-чорних" Вітінью розпочав і сезон-2023 – 5 поєдинків (3 м'ячі) в чемпіонаті штату Парана.

"Динамо" придбало перспективно бразильця перед сезоном 2021/22. З тих пір він провів 13 матчів за "біло-синіх" у всіх змаганнях, у яких відзначився трьома голами. Трансфер Вітінью коштував українському гранду орієнтовно 6 млн євро.

"Ред Булл Брагантіну" новий сезон розпочав із португальським фахівцем Педру Кайшіньєю на чолі. Після виступів у чемпіонаті штату Пауліста "Брага" гратиме в Серії А та Копа Судамерікана. Торік команда посіла 14-те місце в чемпіонаті Бразилії.

До слова, напередодні "Шахтар" оголосив про трансфер Різника з полтавської "Ворскли".

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