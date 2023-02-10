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"Шахтар" офіційно оформив трансфер воротаря збірної України

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Київ, П'ятниця 10 лютого 2023 15:05
"Шахтар" офіційно оформив трансфер воротаря збірної України Фото: Дмитро Різник у лавах національної команди (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Український голкіпер Дмитро Різник приєднався до лав донецького "Шахтаря" з полтавської "Ворскли".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

24-річний українець став четвертим новачком "гірників" у зимове трансферне вікно. Раніше вітчизняний гранд підписав оборонців Гочолейшвілі та Ракицького, а також форварда Келсі.

Різник уклав із "Шахтарем" контракт на 5 років. "Ворскла" отримала за свого вихованця орієнтовно 3 млн євро. Також угодою між клубами, найімовірніше, передбачені бонуси. У складі "гірників" воротар конкуруватиме з Шевченком, Пузанковим, Пятовим і Трубіним.

У структурі полтавців Різник виховувався з дитинства. На професіональному рівні він дебютував у сезоні 2019/20. З того часу кіпер встиг зіграти за "Ворсклу" 80 матчів у всіх турнірах, а не пропускав у 24-х із них. У збірній України провів 2 поєдинки.

Шлях Різника нагадує віхи кар'єри ветерана "гірників" Андрія Пятова. Він – вихованець "Ворскли". Дебютував у Другій лізі в складі дубля полтавців, а після трьох повних сезонів у першій команді перейшов до "Шахтаря" в 23 роки. Сезон 2022/23 для Пятова став 16-м у лавах гранда.

До слова, раніше підбили підсумки зимового трансферного вікна 2023 року в Європі.

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