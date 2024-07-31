"Динамо" вдруге здолало "Партизан" і вийшло в третій раунд кваліфікації Ліги чемпіонів

Ліга чемпіонів, 2-й кваліфікаційний раунд

"Партизан" – "Динамо" – 0:3 (перший матч – 2:6)

Голи: Ярмоленко, 17, Ванат, 68 (пенальті), Караваєв, 90+3

Перші чверть години минули в невисокому темпі. Тим несподіванішим став гол українського гранда на 17-й хвилині. Після невдалої передачі Ваната Овусу фактично віддав м'яч Ярмоленку, а той холоднокровно пробив у правий кут воріт.

"Біло-сині" могли розвинути успіх ще до перерви. Зокрема, той же Ярмоленко після стінки з Буяльським розім'яв голкіпера дальнім ударом. Натомість Шапаренко з півкола штрафного трохи недокрутив м'яч у дев'ятку воріт белградців.

"Партизан" активізувався на старті другої половини. Ось Салданья головою пробив у дальню стійку після навісу з лівого флангу. Згодом нападник "могильників" не зміг акцентовано пробити з другого поверху після чергової флангової атаки сербського гранда.

"Динамо" витримало тиск белградців і швидко відсунуло перебіг подій подалі від володінь Бущана. На 66-й хвилині Ванат утік за спини оборонців після передачі Шапаренка та впав у чужому штрафному після контакту з Марковічем – пенальті. Сам постраждалий впевнено реалізував одинадцятиметровий.

Другий гол "біло-синіх" перетворив фінальні 20 з гаком хвилин на формальність. Команда Олександра Шовковського не зупинилася і в доданий арбітром час довела рахунок до розгромного – Караваєв у дотик замкнув передачу Дубінчка, встановивши остаточний результат. У наступному раунді кваліфікації "Динамо" зустрінеться з шотландським "Рейнджерс".