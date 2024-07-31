"Динамо" снова одолело "Партизан" и вышло в третий раунд квалификации Лиги чемпионов

Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд

"Партизан" – "Динамо" – 0:3 (первый матч – 2:6)

Голы: Ярмоленко, 17, Ванат, 68 (пенальти), Караваев, 90+3

Первые четверть часа прошли в невысоком темпе. Тем более неожиданным стал гол украинского гранда на 17-й минуте. После неудачной передачи Ваната Овусу фактически отдал мяч Ярмоленко, а тот хладнокровно пробил в правый угол ворот.

"Бело-синие" могли развить успех еще до перерыва. В частности, тот же Ярмоленко после стенки с Буяльским размял голкипера дальним ударом. В свою очередь Шапаренко из полукруга штрафной немного недокрутил мяч в девятку ворот белградцев.

"Партизан" активизировался на старте второй половины. Вот Салданья головой пробил в дальнюю штангу после навеса с левого фланга. Впоследствии нападающий "могильщиков" не смог акцентированно пробить со второго этажа после очередной фланговой атаки сербского гранда.

"Динамо" выдержало давление белградцев и быстро отодвинуло ход событий подальше от владений Бущана. На 66-й минуте Ванат убежал за спины защитников после передачи Шапаренко и упал в чужой штрафной после контакта с Марковичем – пенальти. Сам пострадавший уверенно реализовал одиннадцатиметровый.

Второй гол "бело-синих" превратил финальные 20 с лишним минут в формальность. Команда Александра Шовковского не остановилась и в добавленное арбитром время довела счет до разгромного – Караваев в касание замкнул передачу Дубинчка, установив окончательный результат.В следующем раунде квалификации "Динамо" встретится с шотландским "Рейнджерс".