"Динамо" вперше за 18 років не гратиме в єврокубках восени. Кияни не пройшли "Бешикташ"

Ліга конференцій, плей-офф кваліфікації, матчі-відповіді

"Бешикташ" – "Динамо" – 1:0 (перший матч – 3:2)

Гол: Абубакар, 52

Активніше матч розпочали "чорні орли". Уперше в гру кіпер киян Бущан змушений був увійти вже на 2-й хвилині, коли зреагував на удар Мулека головою після навісу. Згодом воротар парирував діагональний постріл Учана, а після ще одного випаду Мулека за "Динамо" зіграла стійка.

"Біло-сині" зуміли відповісти в середині тайму. Це Ванат опинився на ударній позиції та відправив м'яч над поперечиною з-за меж штрафного майданчика. Міг перевернути гру Попов, але не зреагував на скидання Ваната після подачі Шапаренка зі стандарту.

Новий спалах активності "Бешикташа" припав на старт другої половини. На 52-й хвилині ініціативу на себе взяв Абубакар. Він накрутив оборонців на вході в штрафний "Динамо" та технічно відправив м'яч у дальній кут повз Бущана – 1:0.

Забитий м'яч не примусив турецький гранд скинути оберти. Стамбульці продовжили контролювати територію та час від часу турбували оборону "біло-синіх". Ось той же Абубакар пробив поруч із дев'яткою із кількох метрів. А згодом Мулека перевірив пильність Бущана ударом у дальній кут.

"Динамо" ж уперше пробило в площину воріт "Бешикташа" на 83-й хвилині. Це Андрієвський з перспективного штрафного пробив фактично по центру з 20-ти метрів. Гюнок не без труднощів зафіксував м'яч.

Зрештою, "чорним орлам" вистачило й одного гола для перемоги в звітному поєдинку та протистоянні загалом. Стамбульці зіграють на груповому етапі Ліги конференцій. Натомість "Динамо" вже тепер може зосередитися на внутрішніх турнірах.

Востаннє подібний провал на євроарені зі столичним грандом трапився у сезоні 2005/06. Тоді "біло-сині" поступилися швейцарському "Туну" в другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів. Після виїзної нічиєї 2:2 команда Леоніда Буряка мінімально програла вдома.