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"Динамо" вдруге поспіль отримало обидва призи УПЛ за підсумками місяця

Фото: Олександр Шовковський отримав визнання публіки (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Українська Прем'єр-ліга віддала нагороди найкращих тренера та гравця березня представникам київського "Динамо".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Форвард "біло-синіх" Владислав Ванат – футболіст місяця в чемпіонаті України. Він оформив два м'ячі в чотирьох поєдинках.

Нападник розписався у воротах луганської "Зорі" та полтавської "Ворскли". В обох матчах "Динамо" відсвяткувало перемоги. У голосуванні вболівальників Ванат набрав 37% голосів і значно випередив форварда рівненського "Вереса" Марко Мрвальєвіча (3 м'ячі) та вінгера донецького "Шахтаря" Кевіна (2 голи, 1 асист).

Натомість керманич "Динамо" Олександр Шовковський – найкращий тренер березня. Під його керівництвом столичний гранд набрав 10 очок. Вітчизняний фахівець в голосуванні вболівальників обійшов Юрія Вернидуба ("Кривбас") і Віталія Пономарьова ("Рух").

На першому етапі найкращих гравця та тренера місяця називали журналісти низки видань, а на другому – за номінантів голосували вболівальники в соцмережах УПЛ. За підсумками грудня-лютого призи забрали ті ж Ванат і Шовковський.

 

До слова, раніше "Динамо" несподівано втратило очки з ЛНЗ у столиці.

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