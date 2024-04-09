"Динамо" второй раз подряд получило оба приза УПЛ по итогам месяца

Форвард "бело-синих" Владислав Ванат – футболист месяца в чемпионате Украины. Он оформил два мяча в четырех поединках.

Нападающий расписался в воротах луганской "Зари" и полтавской "Ворсклы". В обоих матчах "Динамо" отпраздновало победы. В голосовании болельщиков Ванат набрал 37% голосов и значительно опередил форварда ровненского "Вереса" Марко Мрвальевича (3 мяча) и вингера донецкого "Шахтера" Кевина (2 гола, 1 ассист).

Зато наставник "Динамо" Александр Шовковский – лучший тренер марта. Под его руководством столичный гранд набрал 10 очков. Отечественный специалист в голосовании болельщиков обошел Юрия Вернидуба ("Кривбасс") и Виталия Пономарева ("Рух").

На первом этапе лучших игрока и тренера месяца называли журналисты ряда изданий, а на втором – за номинантов голосовали болельщики в соцсетях УПЛ. По итогам декабря-февраля призы забрали те же Ванат и Шовковский.