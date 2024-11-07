"Динамо" вдесятьох розгромно програло "Ференцварошу" в Лізі Європи

Ліга Європи, основний раунд, 4-й тур

"Динамо" – "Ференцварош" – 0:4

Голи: Варга, 54, 67, Захаріассен, 56, Салданья, 76

Вилучення: Дубінчак, 17 (Д, пряма червона картка)

"Фраді" заволодів ініціативою у перші хвилини. Чемпіон Угорщини провів серію атак, але оборона киян діяла злагоджено. Поступово "Динамо" відсунуло перебіг подалі від володінь Бущана. Та на 17-й хвилині стався, вочевидь, ключовий епізод.

Макрецкіс влаштував прорив правим флангом, але виконав простріл уже з-за меж поля. Однак, оборонець "біло-синіх" Дубінчак примудрився стрибнути в суперника двома ногами. Арбітр переглянув повтор і вилучив українця. Тренерський штаб "Динамо" змушений був пожертвувати Буяльським, щоб випустити Вівчаренка.

"Ференцварош" у більшості почав створювати небезпечні моменти. Каді перевірив пильність Бущана пострілом під поперечину. Згодом Абу Фані підступно пробив із дистанції – голкіпер перевів на кутовий. Упорався воротар і з дальнім ударом Раміреса.

Ближче до перерви активніше попереду заграли й "біло-сині". Упродовж однієї атаки на 36-й хвилині підопічні Олександра Шовковського двічі влучили в поперечину – Кабаєв із гострого кута після передачі Вівчаренка, а Ванат поцілив у каркас головою після навісу Караваєва.

Зі стартом другої половини "Ференцварош" набрав оберти. Угорський гранд ще активніше почав навантажувати оборону "Динамо". Ось удар Траоре головою з лінії виніс хтось з киян. Добивання Ромменса ліквідував Бущан. Далі кіпер парирував удар Каді з кута воротарського майданчика.

А далі настала фатальна трихвилинка. На 54-й Кабаєв віддав невдалу передачу назад, а Варга з центру штрафного потужно пробив у дев'ятку. Ще не встигли "біло-сині" оговтатися, як Захаріассен після відскоку від Михавка відправив м'яч у сітку вдруге.

Через такий розвиток подій "Динамо" геть розклеїлося. Наслідком цього стали нові й нові моменти біля воріт Бущана. На 67-й хвилині навіс Каді з правого флангу на дальній стійці замкнув Варга, оформивши дубль. А Салданья щойно з'явився на полі, як отримав передачу за спину Біловара та пробив повз голкіпера – 0:4...

Фінальні чверть години перетворилися на формальність. "Біло-сині" намагалися оформити бодай гол престижу, та до реальних нагод забити справа так і не дійшла. "Фраді" ж вистачило й чотирьох забитих м'ячів для виконання всіх завдань на матч.

Після чотирьох турів "Динамо" йде останнім у зведеній таблиці турніру. Кияни не набрали очок і не мають забитих м'ячів. Поруч із київським колективом розташувався "Маккабі" з Тель-Авіва. "Жовті дияволи", які теж змушені грати домашні поєдинки далеко від дому, досі без набраних балів.