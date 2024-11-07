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"Динамо" вдесятером разгромно проиграло "Ференцварошу" в Лиге Европы

Гамбург, Четверг 07 ноября 2024 23:55
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"Динамо" вдесятером разгромно проиграло "Ференцварошу" в Лиге Европы Фото: Барнабаш Варга (слева) дважды огорчил "бело-синих" (x.com/Fradi_HU)
Автор: Антон Федорцив

Киевское "Динамо" с большим счетом уступило венгерскому "Ференцварошу" в 4-м туре общего этапа Лиги Европы 2024/25.

Подробнее о поединке – в отчете РБК-Украина.

Лига Европы, основной раунд, 4-й тур

"Динамо" – "Ференцварош" – 0:4

Голы: Варга, 54, 67, Захариассен, 56, Салданья, 76

Удаление: Дубинчак, 17 (Д, прямая красная карточка)

"Фради" завладел инициативой в первые минуты. Чемпион Венгрии провел серию атак, но оборона киевлян действовала слаженно. Постепенно "Динамо" отодвинуло ход подальше от владений Бущана. Но на 17-й минуте произошел, по-видимому, ключевой эпизод.

Макрецкис устроил прорыв правым флангом, но выполнил прострел уже из-за пределов поля. Однако, защитник "бело-синих" Дубинчак умудрился прыгнуть в соперника двумя ногами. Арбитр просмотрел повтор и удалил украинца. Тренерский штаб "Динамо" вынужден был пожертвовать Буяльским, чтобы выпустить Вивчаренко.

"Ференцварош" в большинстве начал создавать опасные моменты. Кади проверил бдительность Бущана выстрелом под перекладину. Вскоре Абу Фани коварно пробил с дистанции – голкипер перевел на угловой. Справился вратарь и с дальним ударом Рамиреса.

Ближе к перерыву активнее впереди заиграли и "бело-синие". В течение одной атаки на 36-й минуте подопечные Александра Шовковского дважды попали в перекладину – Кабаев с острого угла после передачи Вивчаренко, а Ванат попал в каркас головой после навеса Караваева.

Со стартом второй половины "Ференцварош" набрал обороты. Венгерский гранд еще активнее начал нагружать оборону "Динамо". Вот удар Траоре головой с линии вынес кто-то из киевлян. Добивание Ромменса ликвидировал Бущан. Далее кипер парировал удар Кади с угла вратарской.

А дальше наступила роковая трехминутка. На 54-й Кабаев отдал неудачную передачу назад, а Варга из центра штрафной мощно пробил в девятку. Еще не успели "бело-синие" оправиться, как Захариассен после отскока от Михавко отправил мяч в сетку во второй раз.

Из-за такого развития событий "Динамо" полностью расклеилось. Следствием этого стали новые и новые моменты у ворот Бущана. На 67-й минуте навес Кади с правого фланга на дальней штанге замкнул Варга, оформив дубль. А Салданья как только появился на поле, так получил передачу за спину Биловара и пробил мимо голкипера – 0:4...

Финальные четверть часа превратились в формальность. "Бело-синие" пытались оформить хотя бы гол престижа, но до реальных случаев забить дело так и не дошло. "Фради" хватило и четырех забитых мячей для выполнения всех задач на матч.

После четырех туров "Динамо" идет последним в сводной таблице турнира. Киевляне не набрали очков и не имеют забитых мячей. Рядом с киевским коллективом расположился "Маккаби" из Тель-Авива. "Желтые дьяволы", которые тоже вынуждены играть домашние поединки вдали от дома, до сих пор без набранных баллов.

К слову, ранее подытожили четвертый тур Лиги чемпионов с турнирной таблицей.

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