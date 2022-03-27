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"Динамо" узнало дату и место матча Юношеской лиги УЕФА против "Спортинга"

Фото: "Динамо" U-19 (ФК "Динамо")
Автор: Антон Федорцив

Юношеская команда киевского "Динамо" приступила к подготовке к поединку 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА против лиссабонского "Спортинга".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Руководство "Динамо" смогло собрать команду в Румынии. К началу войны юниоры отечественного гранда находились в разных уголках Украины. В настоящее время они живут и тренируются на базе "Стяуа".

Зато матч плей-офф Юношеской лиги УЕФА, который должен был состояться еще в начале марта в Киеве, запланирован на 7 апреля. Домашней ареной для динамовцев станет стадион бухарестского "Рапида".

В преддверии "Динамо" U-19 под наблюдением главного тренера первой команды Мирчи Луческу провели спарринг против ровесников из "Стяуа". Киевляне разгромили соперников со счетом 5:0 благодаря голам Виктора Близниченко, Назара Волошина, Дмитрия Мельниченко, Кирилла Попова и Игоря Горбача.

Напомним, что британский премьер-министр Борис Джонсон предложил отдать Украине право на проведение Евро-2028.

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