"Динамо" узнало дату и место матча Юношеской лиги УЕФА против "Спортинга"

Юношеская команда киевского "Динамо" приступила к подготовке к поединку 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА против лиссабонского "Спортинга".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.
Руководство "Динамо" смогло собрать команду в Румынии. К началу войны юниоры отечественного гранда находились в разных уголках Украины. В настоящее время они живут и тренируются на базе "Стяуа".
Зато матч плей-офф Юношеской лиги УЕФА, который должен был состояться еще в начале марта в Киеве, запланирован на 7 апреля. Домашней ареной для динамовцев станет стадион бухарестского "Рапида".
В преддверии "Динамо" U-19 под наблюдением главного тренера первой команды Мирчи Луческу провели спарринг против ровесников из "Стяуа". Киевляне разгромили соперников со счетом 5:0 благодаря голам Виктора Близниченко, Назара Волошина, Дмитрия Мельниченко, Кирилла Попова и Игоря Горбача.
Напомним, что британский премьер-министр Борис Джонсон предложил отдать Украине право на проведение Евро-2028.
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