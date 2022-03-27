"Динамо" дізналося дату та місце матчу Юнацької ліги УЄФА проти "Спортінга"

Юнацька команда київського "Динамо" розпочало підготвку до поєдинку 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА проти лісабонського "Спортінга".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

Керівництво "Динамо" зуміло зібрати команду в Румунії. На початок війни юніори вітчизняного гранда перебували в різних куточках України. Нині вони живуть і тренуються на базі "Стяуа".

Натомість матч плей-офф Юнацької ліги УЄФА, який мав відбутися ще на початку березня в Києві, запланували на 7 квітня. Домашньою ареною для "динамівців" стане стадіон бухарестського "Рапіда".

Напередодні "Динамо" U-19 під наглядом головного тренера першої команди Мірчі Луческу провели спаринг проти ровесників зі "Стяуа". Кияни розгромили суперників із рахунком 5:0 завдяки голам Віктора Блізніченка, Назара Волошина, Дмитра Мельніченка, Кирила Попова та Ігоря Горбача.