"Динамо" уверенно обыграло "Лион" в спарринге во Франции

Контрольный поединок

"Лион" – "Динамо" – 1:3

Голы: Эль-Аруш, 60 – Антюх, 28, Супряга, 57, В. Волошин, 86

Нереализованный пенальти: Ванат, 20 (Д)

Со стартовых минут команды начали играть на встречных курсах. Более острым в дебюте выглядело "Динамо". Неудивительно, что уже в этот отрезок "бело-синие" заработали пенальти – Супряга вырвался на оперативное пространство после длинной передачи Бурды, а кипер сбил нападающего.

Однако открыть счет по итогам этого эпизода киевлянам не удалось. К отметке подошел Ванат, но мяч после его мощного удара попал в штангу. Тем не менее, уже 8 минут спустя "Динамо" реабилитировалось.

Гол организовал Гармаш. Опытный хавбек прорвался к воротам соперника и после выигранной силовой борьбы отбросил мяч на Антюха – вингер лишь подставил ногу, чтобы отправить мяч в пустые ворота. Через несколько минут забил и Ванат, реализовав "буллит". Но его гол судейская бригада отменила из-за офсайда.

После перерыва активные заиграли "ткачи". Однако, надежная игра Бойко в воротах и ​​толика везения спасли украинский гранд. А на 57-й "бело-синие" удвоили преимущество. Это Супряга классным ударом с линии штрафной от стойки направил мяч в сетку.

"Лион" пришел в себя быстро. Уже через три минуты Эль-Аруш выстрелом со средней дистанции снял паутину с девятки ворот "Динамо" – Бойко даже с эффектным прыжком спасти не смог.

Но последнее слово в матче было за киевлянами. Под занавес матча отличился джокер "Динамо". Тымчик с правого края штрафной зоны отбросил на линию площадки Викентию Волошину, а тот развернулся и мастерски левой уложил мяч в угол.

Состав "Динамо": Бойко (Нещерет, 64) – Кравченко (Тымчик, 64), Сирота (Боль, 73), Бурда, Вивчаренко (Дубинчак, 64) – Шепелев, Гармаш, Антюх (В. Волошин, 80), Андриевский, Ванат – Супряга