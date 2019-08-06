"Динамо" уступило на выезде "Брюгге" в матче отбора Лиги чемпионов

Киевское "Динамо" минимально уступило бельгийскому "Брюгге" в первом матче третьего квалификационного раунда Лиге чемпионов. Поединок на стадионе "Ян Брейдель" завершился со счетом 1:0.

Команды активно начали атаковать с первых минут и обменялись опасными моментами. Но единственный гол в игре забил Ханс Ванакен с пенальти на 37 минуте после фола Александра Караваева в своей штрафной.

Ответный матч состоится через неделю, 13 августа, на киевском НСК "Олимпийский", начало - в 20:30.

Победитель в этом двухматчевом противостоянии встретится с сильнейшим в паре "Базель" - ЛАСК. А проигравшего ждет групповой этап Лиги Европы.