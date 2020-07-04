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"Динамо" поступилося "Шахтарю" і ризикує опуститься на четверте місце

Новини » Спорт     04.07.2020 - 21:37
"Динамо" поступилося "Шахтарю" і ризикує опуститься на четверте місце
Фото: "Динамо" - "Шахтар" (shakhtar.com)

Кияни ускладнили собі завдання у боротьбі за місце у Лізі чемпіонів

Донецький "Шахтар" переміг київське "Динамо" в останньому класико сезону. Зустріч в рамках 29 туру української Прем'єр-ліги пройшла на столичному НСК "Олімпійський" і завершилася з рахунком 3: 2.

"Гірники" забили двічі в першому таймі: Степаненко відкрив рахунок на 31 хвилині, а через вісім хвилин Коноплянка дальнім ударом подвоїв перевагу команди. "Динамо" розпочало відіграватися вже в другому таймі. Спочатку Вербич на 51 хвилині відіграв один м'яч, а на 67 де Пена зрівняв рахунок.

Перемогу команді Луїша Каштру приніс Алан Патрік. Кияни догравали матч у меншості. Уже в компенсований час Піваріч отримав пряму червону за підкат проти Алана Патріка.

"Шахтар", який дострокового гарантував собі чемпіонство, набрав 75 очок. "Динамо" з 55 пунктами в активі залишається на другій позиції. Шанс обійти команду Олексія Михайличенка отримали "Зоря" (53 очки) і "Десна" (52), якщо завтра переможуть "Олександрію" і "Колос" відповідно. Командам залишилося зіграти по три матчі в чемпіонаті.

Нагадаємо, наступний матч "Динамо" проведе 8 липня в фіналі Кубка України з "Ворсклою".

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Автор: Вера Олейник

Теги Новини України ДинамоШахтарУПЛ
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