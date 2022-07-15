"Динамо" поступилося "Антверпену" в контрольному матчі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Контрольний поєдинок

"Антверпен" – "Динамо" – 2:1

Голи: Янссен, 7, Бенсон, 70 – Циганков, 40

Перша ж небезпечна атака фламандців завершилася голом у ворота "біло-синіх". Янссен у межах штрафного майданчика хитнув Сироту й забив потужним ударом.

"Динамо" оговталося в середині тайму. В одній з атак українського гранда оборона "Антверпена" двічі заблокувала постріли киян – Шепелєва та Караваєва. У відповідь бельгійці організували момент Мійосі, але м'яч пролетів над перекладиною.

Зрівняли ж рахунок підопічні Мірчі Луческу під завісу першої половини. М'яч після спроби Сидорчука через Вербіча потрапив до Циганкова, який із кількох метрів поклав сферу в кут.

На старті другого тайму команди обмінялися напівнагодами. Справжні моменти з'явилися після 60-ї хвилини. Спершу Янссен влучив у стійку, замикаючи головою фланговий навіс, а добивання Циганкова після удару Бєсєдіна прийняв на себе обооронець.

Переможний м'яч "Антверпен" оформив на 70-й. Це Бенсон майстерно забив прямим ударом зі штрафного, перекинувши стінку з 20-метрової відстані. За цим епізодом бельгійці фактично вже не дали жодного шансу "Динамо" зрівняти рахунок.

Склад "Динамо": Бущан (Бойко, 63) – Караваєв (Кендзьора, 63), Забарний (Попов, 46), Сирота (Боль, 88), Дубінчак (Вівчаренко, 79) – Сидорчук (Андрієвський, 46), Шепелєв, Гармаш (Шапаренко, 46), Циганков (Антюх, 79), Вербіч (Ванат, 46) – Супряга (Бєсєдін, 63)