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"Динамо" упустило победу над командой Реброва в Лиге чемпионов

Будапешт, Среда 28 октября 2020 23:58
"Динамо" упустило победу над командой Реброва в Лиге чемпионов
Фото: "Ференцварош" - "Динамо" (witter.com/DynamoKyiv)
Автор: Вера Олейник

Подопечные Луческу не удержали преимущество

Киевское "Динамо" и венгерский "Ференцварош" не выявили сильнейшего в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоялась в Будапеште на стадионе "Гроупама Арена" и завершилась со счетом 2:2.

Киевляне вышли вперед в середине первого тайма после точного удара с пенальти Виктора Цыганкова. До перерыва преимущество киевлян увеличил Карлос Де Пена с передачи Виталия Буяльского.

Чемпионы Венгрии начали отыгрываться во втором тайме. На 58 минуте разрыв в счете сократил Токмак Нгуен. На 86 минуте капитан "Динамо" Сергей Сидорчук получил вторую желтую карточку и оставил команду играть в меньшинстве, чем и воспользовался "Ференцварош". Соперник сравняв счет на 90 минуте усилиями Франка Боли.

Это вторая ничья команд Мирчи Луческу и Сергея Реброва в тренерской карьере. На счету румына во главе "Шахтера" четыре победы, у украинца на посту наставника киевлян - три.

"Динамо" и "Ференцварош" набрали первые очки после поражений в первом туре. В параллельном матче "Ювентус" уступил "Барселоне" со счетом 0:2.

Напомним, для киевлян домашняя встреча первого тура против "Ювентуса" завершилась поражением со счетом 0:2.

Венгры разгромно проиграли "Барселоне" - 1:5. Единственный гол за "Ференцварош" забил украинский полузащитник Игорь Харатин ударом с пенальти.

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