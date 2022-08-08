"Динамо" улетело в Австрию с Цыганковым в обойме
В оптимальном составе на ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против австрийского "Штурма" улетело киевское "Динамо". В составе команды и лидер – Виктор Цыганков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.
Накануне вечером "бело-синие" прибыли в Грац. Тренерский штаб с Мирчей Луческу во главе взял в Австрию 25 футболистов.
В список исполнителей попал и Виктор Цыганков. Вингер получил повреждение на предматчевой разминке и пропустил первый поединок со "Штурмом". Тогда в основе его заменил Александр Караваев, ставший автором единственного в матче гола.
Также с основой улетели трио из команды U-19. Кадровый резерв "Динамо" пополнили защитник Боль, а также полузащитники Царенко и Яцык.
Полный список игроков, которые могут сыграть против "Штурма":
Вратари: Бущан, Нещерет, Бойко
Защитники: Вивчаренко, Попов, Бурда, Кравченко, Тымчик, Забарный, Сирота, Дубинчак, Кендзера, Боль
Полузащитники: Сидорчук, Шепелев, Шапаренко, Цыганков, Андриевский, Гармаш, Караваев, Буяльский, Царенко, Яцик
Форварды: Ванат, Беседин
Матч "Штурм" – "Динамо" состоится в австрийском Граце 9 августа. Начало поединка в 21:30. Победитель пары пройдет в плей-офф квалификации, где встретится с сильнейшим в противостоянии "Бенфики" и "Мидтьюлланна".
Ранее известные букмекеры составили сетку коэффициентов на ответный матч в противостоянии австрийского и украинского грандов. Теперь фаворитом стал "Штурм", а вероятность ничьей и победы "Динамо" примерно одинакова.
К слову, на прошлой неделе "Динамо" с голом Караваева обыграло "Штурм" в польской Лодзи.
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