"Динамо" U-19 уступило "Спортингу" в плей-офф Юношеской лиги УЕФА и покинуло турнир

Юношеская лига УЕФА, 1/8 финала

"Динамо" U-19 – "Спортинг" U-19 – 1:2

Голы: Бражко, 49 (пенальти) – Кабрал, 2, 28

Многострадальный матч плей-офф Юношеской лиги УЕФА таки состоялся. Из-за напряженной ситуации возле украинской границы, а затем – и военного вторжения РФ в Украину, организаторы несколько раз переносили поединок. В конце концов его принял Бухарест.

Лишенных игровой практики киевлян, однако, дополнительно настраивать на матч не пришлось. Фактически на 100% составленная из украинцев команда вышла на поле, полная решимости биться за родину своим способом. Страсть "Динамо", очевидно, сыграла злую шутку с командой Игоря Костюка.

Уже на 2-й минуте киевляне упустили выпад соперника. Лиссабонцы после успешного прессинга спокойно разыграли стенку на входе в штрафную "Динамо", и Диогу Кабрал мощным выстрелом в дальний угол пробил Нещерета.

Похожий гол 18-летний атакующий хавбек "львов" оформил на 29-й минуте. В этот раз сработала позиционная атака "Спортинга". Кабрал снова сместился с фланга на угол штрафной зоны и сильным ударом попал в ближний угол.

"Динамо" активно начало второй тайм и быстро сократило отрыв. Помог одиннадцатиметровый, который заработал Волошин. К отметке подошел Владимир Бражко и технически развел мяч и вратаря по разным углам.

Обе команды имели возможности забивать еще, но счет на табло так и не изменился. "Динамо" U-19 билось достойно, но дальше идут юниоры "Спортинга".