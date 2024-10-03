"Динамо" U-19 отримало першого суперника в Юнацькій лізі УЄФА

"Біло-сині" розпочнуть виступи в Юнацькій лізі УЄФА з 2-го раунду "шляху чемпіонів". Протистояння з юнацькою командою словенського гранда складатиметься з двох матчів.

"Марібор" U-19 на старті змагань розібрався з гібралтарським "Лінкольном Ред Імпс" U-19. Після виїзного розгрому (6:0) словенські юніори обмежилися лише двома забитими м'ячами вдома. Головним героєм зустрічі став 17-річний нападник Ерік Мілошевіч, який відкрив рахунок і потім асистував партнеру.

"Динамо" U-19 зустрінеться з однолітками з "Марібора" 23 жовтня та 6 листопада. Час початку поєдинків двох грандів визначать згодом. Якщо "динамівці" пройдуть першого опонента, то зіграють з одним із інших переможців раунду – албанського "Биліса", косовського "2 Корріку", ірландського ЮСД або ісландського "Стьярнана".

"Динамо" в Юнацькій лізі УЄФА

Команда U-19 киян дебютувала в турнірі в сезоні 2015/16. Тоді під керівництвом Унаї Мельгоси "біло-сині" вилетіли в попередньому раунді від англійського "Мідлсбро" (0:5).

Тричі "Динамо" U-19 вилітало в 1/8 фіналу змагань (2016/17, 2018/19, 2021/22). Востаннє кияни виступали в єврокубку якраз у кампанії 2021/22. Тоді підопічні Костюка набрали 13 очок у групі з юнацькими командами лісабонської "Бенфіки", іспанської "Барселони" та мюнхенської "Баварії", але вилетіли в плей-офф від лісабонського "Спортінга" (1:2).

У сезоні 2023/24 "Динамо" U-19 завоювало чемпіонський титул, випередивши юнаків донецького "Шахтаря" на два пункти. Найкращим бомбардиром команди став Матвій Пономаренко (24 м'ячі).