"Динамо" в травні: повний розклад матчів українського гранда

У травні підопічні Олександра Шовковського зіграють п'ять матчів у рамках української Прем'єр-ліги. "Біло-сині" досі претендують на чемпіонський титул.

У середу, 1 травня, "Динамо" зустрінеться з рівненським "Вересом" на домашній арені. Цей поєдинок – перенесений з минулого року матч 5-го туру. Далі на киян чекатиме домашня зустріч із ковалівським "Колосом" (5 травня).

Головне протистояння чемпіонату України – Класичне проти донецького "Шахтаря" – заплановане на 11 травня. Потім "Динамо" перетнеться з криворізьким "Кривбасом" у столиці (18 травня). Закриватимуть чемпіонат "біло-сині" виїзним поєдинком проти "Руха" зі Львова.

Повний перелік матчів "Динамо" в травні:

"Динамо" – "Верес", 1 травня

"Динамо" – "Колос", 5 травня

"Шахтар" – "Динамо", 11 травня

"Динамо" – "Кривбас", 18 травня*

"Рух" – "Динамо", 25 травня*

* – базові дати туру

"Динамо" наразі йде другим у турнірній таблиці УПЛ. Столичний гранд набрав 57 очок і на сім пунктів відстав від "Шахтаря". Щоправда, "гірники" зіграли на матч більше. Матч першого кола між найтитулованішими командами України завершився мінімальною перемогою донеччан.