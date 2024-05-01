"Динамо" в мае: полное расписание матчей украинского гранда

Киевское "Динамо" завершит вторую часть сезона 2023/24 пятью поединками в последний месяц весны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.
В мае подопечные Александра Шовковского сыграют пять матчей в рамках украинской Премьер-лиги. "Бело-синие" до сих пор претендуют на чемпионский титул.
В среду, 1 мая, "Динамо" встретится с ровенским "Вересом" на домашней арене. Этот поединок – перенесенный с прошлого года матч 5-го тура. Далее киевлян ждет домашняя встреча с ковалевским "Колосом" (5 мая).
Главное противостояние чемпионата Украины – Классическое против донецкого "Шахтера" – запланировано на 11 мая. Затем "Динамо" сразится с криворожским "Кривбассом" в столице (18 мая). Закрывать чемпионат "бело-синие" будут выездным поединком против "Руха" из Львова.
Полный перечень матчей "Динамо" в мае:
* – базовые даты тура
"Динамо" идет вторым в турнирной таблице УПЛ. Столичный гранд набрал 57 очков и на семь пунктов отстал от "Шахтера". Правда, "горняки" сыграли на матч больше. Матч первого круга между самыми титулованными командами Украины завершился минимальной победой дончан.
К слову, ранее Ванат и Шовковский получили награды УПЛ для "Динамо".
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