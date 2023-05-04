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"Динамо" в травні: повний розклад матчів українського гранда

Фото: "Біло-сині" спробують застрибнути в трійку призерів УПЛ (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Останній місяць весни стане насиченим для київського "Динамо". У графіку команди – 6 поєдинків чемпіонату України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Столичний гранд продовжить боротьбу за нагороди Прем'єр-ліги в травні. "Динамівцям" необхідно перемагати в усіх матчах і сподіватися на промахи конкурентів.

Розпочнуть кияни з протистояння з "Ворсклою" у Полтаві 4 травня. Цього ж тижня на "біло-синіх" чекатиме ще один виїзний поєдинок – проти "Кривбаса" в Кривому Розі (8 травня). Додому "Динамо" повернеться в 26-му турі УПЛ, коли зустрінеться з одеським "Чорноморцем" (13 травня).

Далі підопічні Мірчі Луческу, якого тимчасово біля керма команди змінив Олександр Шовковський, знову матимуть подвійний виїзд. 20 травня кияни гратимуть проти "Олександрії", а 24 травня проекзаменують "Колос" із Ковалівки. Закриватиме місяць "Динамо" домашнім матчем проти рівненського "Вереса" (27 травня).

Повний перелік матчів "Динамо" в травні:

  • "Ворскла" – "Динамо", 4 травня
  • "Кривбас" – "Динамо", 8 травня
  • "Динамо" – "Чорноморець", 13 травня
  • "Олександрія" – "Динамо", 20 травня
  • "Колос" – "Динамо", 24 травня
  • "Динамо" – "Верес", 27 травня

Наразі "Динамо" йде на 4-й сходинці в Прем'єр-лізі. Київська команда набрала 44 очки. Відставання від третьої "Зорі" становить 8 пунктів, але "біло-сині" провели на поєдинок менше.

До слова, напередодні "Шахтар" здобув перемогу над "Минаєм" із голом-фантомом закарпатців.

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