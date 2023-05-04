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"Динамо" в мае: полное расписание матчей украинского гранда

Фото: "Бело-синие" попытаются запрыгнуть в тройку призеров УПЛ (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Последний месяц весны станет насыщенным для киевского "Динамо". В графике команды – 6 поединков чемпионата Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Столичный гранд продолжит борьбу за награды Премьер-лиги в мае. "Динамовцам" необходимо побеждать во всех матчах и надеяться на осечки конкурентов.

Начнут киевляне с противостояния с "Ворсклой" в Полтаве 4 мая. На этой же неделе "бело-синих" ждет еще один выездной поединок – против "Кривбасса" в Кривом Роге (8 мая). Домой "Динамо" вернется в 26-м туре УПЛ, когда встретится с одесским "Черноморцем" (13 мая).

Далее у подопечных Мирчи Луческу, которого временно у руля команды сменил Александр Шовковский, снова будет двойной выезд. 20 мая киевляне сыграют против "Александрии", а 24 мая проэкзаменуют "Колос" из Ковалевки. Закрывать месяц "Динамо" домашним матчем против ровненского "Вереса" (27 мая).

Полный перечень матчей "Динамо" в мае:

  • "Ворскла" – "Динамо", 4 мая
  • "Кривбасс" – "Динамо", 8 мая
  • "Динамо" – "Черноморец", 13 мая
  • "Александрия" – "Динамо", 20 мая
  • "Колос" – "Динамо", 24 мая
  • "Динамо" – "Верес", 27 мая


В данный момент "Динамо" идет на 4-й строчке в Премьер-лиге. Киевская команда набрала 44 очка. Отставание от третьей "Зари" составляет 8 пунктов, но "бело-синие" провели на поединок меньше.

К слову, накануне "Шахтер" одержал победу над "Минаем" с голом-фантомом закарпатцев.

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