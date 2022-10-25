"Динамо" транзитом через Кишинів вирушило на матч Ліги Європи

"Біло-сині" вирушили на матч із АЕКом за маршрутом Київ-Кишинів-Ларнака. Єврокубковий поєдинок запланований на 27 жовтня.

Підготовка "динамівців" до двобою стартувала в понеділок. Основа команди провела тренування на базі у Віті-Литовській. Після обіду "Динамо" вирушило автобусом до Кишинева, витративши на дорогу 9 годин. Після вечері кияни отримали час на відпочинок після тривалого переїзду.

У вівторок підопічні Мірчі Луческу провели тренування на базі одного з місцевих клубів, а в другій половині дня вилетять на Кіпр. В обоймі "Динамо" 22 виконавці. Лазарет "біло-синіх" поповнив оборонець Дубінчак.

Перелік гравців "Динамо" на матч 5-го туру групового етапу Ліги Європи:

Воротарі: Нещерет, Ігнатенко, Авраменко

Захисники: Вівчаренко, Попов, Бурда, Кравченко, Тимчик, Забарний, Сирота, Кендзьора

Півзахисники: Сидорчук, Кабаєв, Шепелєв, Циганков, Гармаш, Караваєв, Буяльський, Перріс, Діалло

Нападники: Ванат, Бєсєдін

Матч АЕК Ларнака – "Динамо" відбудеться у четвер на арені "Георгіос Карапатакіс". Старт зустрічі призначений на 19:45. Лише перемога збереже киянам шанси на євровесну.