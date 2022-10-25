UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Динамо" транзитом через Кишинів вирушило на матч Ліги Європи

Фото: "Динамо" на Кіпрі влаштує лише перемога (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Маршрут довгої подорожі київського "Динамо" на Кіпр проліг через сусідню Молдову. Звідти вітчизняний гранд вилетить до Ларнаки на поєдинок 5-го туру групового етапу Ліги Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

"Біло-сині" вирушили на матч із АЕКом за маршрутом Київ-Кишинів-Ларнака. Єврокубковий поєдинок запланований на 27 жовтня.

Підготовка "динамівців" до двобою стартувала в понеділок. Основа команди провела тренування на базі у Віті-Литовській. Після обіду "Динамо" вирушило автобусом до Кишинева, витративши на дорогу 9 годин. Після вечері кияни отримали час на відпочинок після тривалого переїзду.

У вівторок підопічні Мірчі Луческу провели тренування на базі одного з місцевих клубів, а в другій половині дня вилетять на Кіпр. В обоймі "Динамо" 22 виконавці. Лазарет "біло-синіх" поповнив оборонець Дубінчак.

Перелік гравців "Динамо" на матч 5-го туру групового етапу Ліги Європи:

Воротарі: Нещерет, Ігнатенко, Авраменко

Захисники: Вівчаренко, Попов, Бурда, Кравченко, Тимчик, Забарний, Сирота, Кендзьора

Півзахисники: Сидорчук, Кабаєв, Шепелєв, Циганков, Гармаш, Караваєв, Буяльський, Перріс, Діалло

Нападники: Ванат, Бєсєдін

Матч АЕК Ларнака – "Динамо" відбудеться у четвер на арені "Георгіос Карапатакіс". Старт зустрічі призначений на 19:45. Лише перемога збереже киянам шанси на євровесну.

До слова, раніше підготували анонс поєдинку "Селтіка" та "Шахтаря" на груповому етапі Ліги чемпіонів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДинамоЛіга Європи