"Динамо" транзитом через Кишинів вирушило на матч Ліги Європи

Маршрут довгої подорожі київського "Динамо" на Кіпр проліг через сусідню Молдову. Звідти вітчизняний гранд вилетить до Ларнаки на поєдинок 5-го туру групового етапу Ліги Європи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.
"Біло-сині" вирушили на матч із АЕКом за маршрутом Київ-Кишинів-Ларнака. Єврокубковий поєдинок запланований на 27 жовтня.
Підготовка "динамівців" до двобою стартувала в понеділок. Основа команди провела тренування на базі у Віті-Литовській. Після обіду "Динамо" вирушило автобусом до Кишинева, витративши на дорогу 9 годин. Після вечері кияни отримали час на відпочинок після тривалого переїзду.
У вівторок підопічні Мірчі Луческу провели тренування на базі одного з місцевих клубів, а в другій половині дня вилетять на Кіпр. В обоймі "Динамо" 22 виконавці. Лазарет "біло-синіх" поповнив оборонець Дубінчак.
Перелік гравців "Динамо" на матч 5-го туру групового етапу Ліги Європи:
Воротарі: Нещерет, Ігнатенко, Авраменко
Захисники: Вівчаренко, Попов, Бурда, Кравченко, Тимчик, Забарний, Сирота, Кендзьора
Півзахисники: Сидорчук, Кабаєв, Шепелєв, Циганков, Гармаш, Караваєв, Буяльський, Перріс, Діалло
Нападники: Ванат, Бєсєдін
Матч АЕК Ларнака – "Динамо" відбудеться у четвер на арені "Георгіос Карапатакіс". Старт зустрічі призначений на 19:45. Лише перемога збереже киянам шанси на євровесну.
До слова, раніше підготували анонс поєдинку "Селтіка" та "Шахтаря" на груповому етапі Ліги чемпіонів.
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