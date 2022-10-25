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"Динамо" транзитом через Кишинев отправилось на матч Лиги Европы

Фото: "Динамо" на Кипре устроит только победа (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Маршрут долгого путешествия киевского "Динамо" на Кипр пролег через соседнюю Молдову. Оттуда отечественный гранд вылетит в Ларнаку на поединок 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

"Бело-синие" отправились на матч с АЕКом по маршруту Киев-Кишинев-Ларнака. Еврокубковый поединок намечен на 27 октября.

Подготовка "динамовцев" к поединку стартовала в понедельник. Основа команды провела тренировку на базе в Вите-Литовской. После обеда "Динамо" отправилось автобусом в Кишинев, потратив на дорогу 9 часов. После ужина киевляне получили время для отдыха после длительного переезда.

Во вторник подопечные Мирчи Луческу провели тренировку на базе одного из местных клубов, а во второй половине дня вылетят на Кипр. В обойме "Динамо" 22 исполнителя. Лазарет "бело-синих" пополнил защитник Дубинчак.

Список игроков "Динамо" на матч 5-го тура группового этапа Лиги Европы:

Вратари: Нещерет, Игнатенко, Авраменко

Защитники: Вивчаренко, Попов, Бурда, Кравченко, Тымчик, Забарный, Сирота, Кендзера

Полузащитники: Сидорчук, Кабаев, Шепелев, Цыганков, Гармаш, Караваев, Буяльский, Перрис, Диалло

Нападающие: Ванат, Беседин

Матч АЕК Ларнака – "Динамо" состоится в четверг на арене "Георгиос Карапатакис". Старт встречи назначен на 19:45. Только победа сохранит киевлянам шансы на евровесну.

К слову, ранее подготовили анонс поединка "Селтика" и "Шахтера" на групповом этапе Лиги чемпионов.

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