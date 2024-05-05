UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Динамо" за тайм розтрощило "Колос" у Прем'єр-лізі

Фото: Андрій Ярмоленко (в центрі) доклався до перемоги над "хліборобами" (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорців

Київське "Динамо" розгромило "Колос" із Ковалівки в 27-му турі чемпіонату України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Україна, Прем'єр-ліга, 27-й тур

"Динамо" – "Колос" – 5:0

Голи: Бондаренко, 48 (автогол), Ярмоленко, 51, Буяльський, 52, Кабаєв, 68, Волошин, 71

 

Після обережного дебюту зустрічі столичний гранд підняв темп ближче до середини першого тайму. Особливо гострими були стандарти у виконанні киян. Зокрема, Попов головою пробив повз стійку, а після однієї з подач Буяльського з кутового м'яч у метушні лише дивом не влетів у ворота.

Проте, головні події на полі відбулися після перерви. Отримавши настанови від Олександра Шовковського роздягальні, "Динамо" просто зім'яло "хліборобів" у другій половині. Справу було зроблено за чотири ударні хвилини на початку 45-хвилинки, а старт розгрому дав Бондаренко, зрізавши м'яч у власні ворота після штрафного.

Його порив підтримали кияни. Ось Ярмоленко отримав передачу від Бражка та з розвороту відправив м'яч у кут воріт "Колоса". У наступній же атаці потроїв перевагу "Динамо" Буяльський – хавбек забрав м'яч в опонента на лівому фланзі атаки, зіграв у стінку з Шапаренком і пробив Фесюна.

Після невеликого перепочинку "біло-сині" забили ще двічі. На 68-й хвилині Волошин із правого флангу перевів м'яч у центр на Шапаренка, а той вивів на ударну позицію Кабаєва – 4:0. Ще за три хвилини Волошин із меж штрафного замкнув передачу Караваєва з флангу та встановив остаточний результат поєдинку.

Завдяки перемозі "Динамо" продовжить чинити тиск на "Шахтар" нагорі турнірної таблиці УПЛ. Кияни набрали 63 очки та всього на пункт відстають від "гірників". Щоправда, підопічні Маріно Пушіча ще не зіграли свій матч туру проти одеського "Чорноморця". Тим часом "Колос" – на 9-й позиції (29 очок).

До слова, раніше "Полісся" втратило перемогу над "Зорею" у більшості.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДинамоЧемпіонат УкраїниУПЛ