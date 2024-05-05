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"Динамо" за тайм разбило "Колос" в Премьер-лиге

Фото: Андрей Ярмоленко (в центре) приложился к победе над "хлеборобами" (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Киевское "Динамо" разгромило "Колос" из Ковалевки в 27-м туре чемпионата Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Украина, Премьер-лига, 27-й тур

"Динамо" – "Колос" – 5:0

Голы: Бондаренко, 48 (автогол), Ярмоленко, 51, Буяльский, 52, Кабаев, 68, Волошин, 71

 

 

После осторожного дебюта встречи столичный гранд поднял темп поближе к середине первого тайма. Особенно острыми были стандарты в исполнении киевлян. В частности, Попов головой пробил мимо штанги, а после одной из подач Буяльского с углового мяч в суматохе только чудом не влетел в ворота.

Однако главные события на поле произошли после перерыва. Получив наставления от Александра Шовковского раздевалки, "Динамо" просто смяло "хлеборобов" во второй половине. Дело было сделано за четыре ударных минуты в начале 45-минутки, а старт разгрому дал Бондаренко, срезав мяч в свои ворота после штрафного.

Его порыв поддержали киевляне. Вот Ярмоленко получил передачу от Бражко и с разворота отправил мяч в угол ворот "Колоса". В следующей же атаке утроил преимущество "Динамо" Буяльский – хавбек отобрал мяч у оппонента на левом фланге атаки, сыграл в стенку с Шапаренко и пробил Фесюна.

После небольшой передышки "бело-синие" забили еще дважды. На 68-й минуте Волошин с правого фланга перевел мяч в центр на Шапаренко, а тот вывел на ударную позицию Кабаева – 4:0. Еще три минуты спустя Волошин из пределов штрафной замкнул передачу Караваева с фланга и установил окончательный результат поединка.

Благодаря победе "Динамо" продолжит оказывать давление на "Шахтер" наверху турнирной таблицы УПЛ. Киевляне набрали 63 очка и всего на пункт отстают от "горняков". Правда, подопечные Марино Пушича еще не сыграли свой матч тура против одесского "Черноморца". Тем временем "Колос" – на 9-й позиции (29 очков).

К слову, ранее "Полесье" потеряло победу над "Зарей" в большинстве.

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