"Динамо" та нахабний дебютант накинули оком на лідера "Чорноморця": інсайдер відкрив деталі

21-річний вінгер зацікавив столичний гранд і житомирське "Полісся". Обидва клуби нібито зробили перші трансферні пропозиції "морякам".

"Динамо" надіслало запит на купівлю Брагару. Проте, запропоновані "біло-синіми" відступні в кілька разів нижчі за ринкову вартість за уродженця придунайського Рені. Авторитетний портал Transfermarkt оцінив лідера "Чорноморця" на 700 тисяч євро.

Тим часом "Полісся" вийшов на Брагару з "чудовими особистими фінансовими умовами". На роздуми перспективний вінгер отримав короткий час. Така ж історія перемовин у "поліських вовків" із одним із провідних виконавців "Дніпра-1" Олексієм Гуцуляком.

У нинішньому сезоні Максим Брагару провів 19 матчів у всіх турнірах, у яких оформив 3 результативні передачі. Окрім ролі правого вінгера, він може закрити позиції в атаці та обороні ліворуч. За збірну України U-21 зіграв 19 матчів (1 гол).