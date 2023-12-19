"Динамо" та нахабний дебютант накинули оком на лідера "Чорноморця": інсайдер відкрив деталі
Київське "Динамо" отримало конкурента в спробі підписати зірку одеського "Чорноморця" і молодіжної збірної України Максима Брагару.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Zorya Londonsk.
21-річний вінгер зацікавив столичний гранд і житомирське "Полісся". Обидва клуби нібито зробили перші трансферні пропозиції "морякам".
"Динамо" надіслало запит на купівлю Брагару. Проте, запропоновані "біло-синіми" відступні в кілька разів нижчі за ринкову вартість за уродженця придунайського Рені. Авторитетний портал Transfermarkt оцінив лідера "Чорноморця" на 700 тисяч євро.
Тим часом "Полісся" вийшов на Брагару з "чудовими особистими фінансовими умовами". На роздуми перспективний вінгер отримав короткий час. Така ж історія перемовин у "поліських вовків" із одним із провідних виконавців "Дніпра-1" Олексієм Гуцуляком.
У нинішньому сезоні Максим Брагару провів 19 матчів у всіх турнірах, у яких оформив 3 результативні передачі. Окрім ролі правого вінгера, він може закрити позиції в атаці та обороні ліворуч. За збірну України U-21 зіграв 19 матчів (1 гол).
До слова, раніше Шовковський став повноцінним керманичем "Динамо" без приставки в. о. головного тренера.
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