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"Динамо" та нахабний дебютант накинули оком на лідера "Чорноморця": інсайдер відкрив деталі

Київ, Вівторок 19 грудня 2023 15:28
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"Динамо" та нахабний дебютант накинули оком на лідера "Чорноморця": інсайдер відкрив деталі Фото: Максим Брагару (ліворуч) дебютував за "моряків" ще в Першій лізі (facebook.com/fc.chernomorets)
Автор: Антон Федорців

Київське "Динамо" отримало конкурента в спробі підписати зірку одеського "Чорноморця" і молодіжної збірної України Максима Брагару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Zorya Londonsk.

21-річний вінгер зацікавив столичний гранд і житомирське "Полісся". Обидва клуби нібито зробили перші трансферні пропозиції "морякам".

"Динамо" надіслало запит на купівлю Брагару. Проте, запропоновані "біло-синіми" відступні в кілька разів нижчі за ринкову вартість за уродженця придунайського Рені. Авторитетний портал Transfermarkt оцінив лідера "Чорноморця" на 700 тисяч євро.

Тим часом "Полісся" вийшов на Брагару з "чудовими особистими фінансовими умовами". На роздуми перспективний вінгер отримав короткий час. Така ж історія перемовин у "поліських вовків" із одним із провідних виконавців "Дніпра-1" Олексієм Гуцуляком.

У нинішньому сезоні Максим Брагару провів 19 матчів у всіх турнірах, у яких оформив 3 результативні передачі. Окрім ролі правого вінгера, він може закрити позиції в атаці та обороні ліворуч. За збірну України U-21 зіграв 19 матчів (1 гол).

До слова, раніше Шовковський став повноцінним керманичем "Динамо" без приставки в. о. головного тренера.

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