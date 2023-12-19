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"Динамо" и наглый дебютант положили глаз на лидера "Черноморца": инсайдер открыл детали

Киев, Вторник 19 декабря 2023 15:28
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"Динамо" и наглый дебютант положили глаз на лидера "Черноморца": инсайдер открыл детали Фото: Максим Брагару (слева) дебютировал за "моряков" еще в Первой лиге (facebook.com/fc.chernomorets)
Автор: Антон Федорцив

Киевское "Динамо" получило конкурента в попытке подписать звезду одесского "Черноморца" и молодежной сборной Украины Максима Брагару.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Zorya Londonsk.

21-летний вингер заинтересовал столичный гранд и житомирское "Полесье". Оба клуба якобы сделали первые трансферные предложения "морякам".

"Динамо" направило запрос о покупке Брагару. Однако, предложенные "бело-синими" отступные в несколько раз ниже рыночной стоимости уроженца придунайского Рени. Авторитетный портал Transfermarkt оценил лидера "Черноморца" в 700 тысяч евро.

Тем временем "Полесье" вышел на Брагару с "прекрасными личными финансовыми условиями". На раздумья перспективный вингер получил короткое время. Такая же история переговоров у "полесских волков" с одним из ведущих исполнителей "Днепра-1" Алексеем Гуцуляком.

В нынешнем сезоне Максим Брагару провел 19 матчей во всех турнирах, в которых оформил 3 результативных передачи. Кроме роли правого вингера, он может закрыть позиции в атаке и обороне слева. За сборную Украины U-21 сыграл 19 матчей (1 гол).

К слову, ранее Шовковский стал полноценным наставником "Динамо" без приставки и. о. главного тренера.

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