"Динамо" та "Кривбас" дізналися потенційних суперників у єврокубках

Київське "Динамо" та криворізький "Кривбас" отримали можливих опонентів у плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів і Ліги Європи відповідно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УЄФА .

У разі перемоги над "Рейнджерс" у 3-му кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів столичний гранд зустрінеться з переможцем протистояння австрійського "Зальцбурга" та нідерландського "Твенте".

Перші поєдинки фінальної стадії кваліфікації головного єврокубка відбудуться 20-21 серпня. Натомість матчі-відповіді зіграють 27-28 серпня. "Динамо" протистоятиме "Джерс" 6 серпня і 13 серпня.

"Кривбас" у разі перемоги над "Вікторією" з чеського Пльзеня зустрінеться з шотландським "Хартсом". Поєдинки плей-офф кваліфікації другого за рангом єврокубка зіграють 22 серпня і 29 серпня. Натомість проти "Вікторії" команда Юрія Вернидуба гратиме 8 серпня і 15 серпня.

У новому сезоні основні сітки Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій змінять формат. Команди гратимуть за т. зв. швейцарською системою. Зокрема, в головному єврокубку донецький "Шахтар" та інші команди гарантовано зіграють по 8 матчів.