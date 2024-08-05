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"Динамо" и "Кривбасс" узнали потенциальных соперников в еврокубках

Ньон, Понедельник 05 августа 2024 15:13
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"Динамо" и "Кривбасс" узнали потенциальных соперников в еврокубках Фото: "Динамо" начало выступления со второго раунда квалификации (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Киевское "Динамо" и криворожский "Кривбасс" получили возможных оппонентов в плей-офф квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы соответственно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УЕФА.

В случае победы над "Рейнджерс" в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов столичный гранд встретится с победителем противостояния австрийского "Зальцбурга" и нидерландского "Твенте".

Первые поединки финальной стадии квалификации главного еврокубка состоятся 20-21 августа. Ответные матчи сыграют 27-28 августа. "Динамо" будет противостоять "Джерс" 6 августа и 13 августа.

"Кривбасс" в случае победы над "Викторией" из чешского Пльзеня встретится с шотландским "Хартсом". Поединки плей-офф квалификации второго по рангу еврокубка сыграют 22 августа и 29 августа. В свою очередь против "Виктории" команда Юрия Вернидуба сыграет 8 августа и 15 августа.

В новом сезоне основные сетки Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций изменят формат. Команды будут играть по т. н. швейцарской системе. В частности, в главном еврокубке донецкий "Шахтер" и другие команды гарантированно сыграют по 8 матчей.

К слову, ранее подготовили экспресс-презентацию "Рейнджерс" перед противостоянием.

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