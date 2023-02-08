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"Динамо" и Фонд братьев Суркисов передали грузовик помощи для СБУ

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Среда 08 февраля 2023 17:57
"Динамо" и Фонд братьев Суркисов передали грузовик помощи для СБУ Фото: "Динамо" и Фонд братьев Суркисов передали грузовик помощи для СБУ (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

ФК "Динамо" (Киев) и Фонд братьев Суркисов передали очередную партию гуманитарной помощи - на этот раз для Службы безопасности Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт клуба.

"Благотворительный фонд братьев Суркисов продолжает свою работу, продолжает вкладывать средства в то, чтобы мы максимально помогли тем, кто сегодня на нуле. Изо дня в день идут грузы. Сегодня наши гости - представители СБУ, которые тоже получают, как и представители Министерства обороны получили в понедельник, сухие супы. Это то, что нужно для того, чтобы на передовой наши воины смогли поесть горячего", - рассказал первый вице-президент "Динамо" Виталий Сивков.

Также, по его словам, одним из основных направлений фонда является помощь Вооруженным силам Украины путем закупки необходимых технических средств и предметов первой необходимости (в том числе средств личной гигиены, которые так востребованы на передовой, учитывая условия пребывания военных), муки, продуктов питания, а также технических средств связи и разведывательных дронов для подразделений ВСУ.

Кроме того, были закуплены и переданы подразделениям ВСУ транспортные средства, включая автомобили и катера.

Напомним, ранее сообщалось, что "Динамо" и Фонд братьев Суркисов отправили на фронт большую партию сухих супов для ВСУ.

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Динамо Служба безопасности Украины
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