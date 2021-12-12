"Динамо" сыграло вничью с "Зарей" и отпустило "Шахтер"

Киевское "Динамо" в центральном поединке 18-го тура украинской Премьер-лиге сыграло вничью с луганской "Зарей" - 1:1. Из-за такого результата киевляне отпустили "Шахтер" в турнирной таблице.
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"Динамо" открыло счет первым. Под конец первой половины результативным ударом отметился Буяльский. Сразу после перерыва луганчанам удалось сравнять - гол на счету Саядманеша.
Последние минуты матча прошли под атаки "Динамо", но вырвать победу киевляне не смогли.
В итоге ничья 1:1, которая позволила "Шахтеру" уйти на зимний перерыв в статусе лидера.