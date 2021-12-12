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"Динамо" зіграло внічию з "Зорею" і відпустило "Шахтар"

Автор: Ігор Литвиненко

Київське Динамо" в центральному поєдинку 18-го туру українській Прем'єр-лізі зіграло внічию з луганською "Зорею" - 1:1. Через такий результат кияни відпустили "Шахтар" у турнірній таблиці.

Детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

"Динамо" відкрило рахунок першим. Під кінець першої половини результативним ударом відзначився Буяльський. Відразу після перерви луганчанам вдалося зрівняти - гол на рахунку Саядманеша.

Останні хвилини матчу пройшли під атаки "Динамо", але вирвати перемогу кияни не змогли.

У підсумку нічия 1: 1, яка дозволила "Шахтарю" піти на зимову перерву в статусі лідера.

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