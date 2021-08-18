"Динамо" сыграло вничью с "Ингульцом" и впервые потеряло очки в УПЛ

Киевское "Динамо" в гостевом матче четвертого тура УПЛ сыграло вничью с "Ингульцом". Киевляне впервые потеряли очки с начала нового сезона.

Подробнее о матче - в материале РБК-Украина .

"Динамо" большую часть игры атаковало ворота соперника, но игроки "Ингульца" почти весь матч удачно защищались. Открыть счет бело-синие смогли благодаря Шишке, который оформил автогол после подачи Караваева на 71-й минуте матча.

Однако "Ингулец" через пять минут после пропущенного гола смог забить в ворота противника. Забил в ворота "динамовцев" Коваленко после точного паса Асмелаша.

Так, матч на стадионе имени Валерия Лобановского в Киеве завершился ничьей - 1:1. "Динамо" впервые потеряло очки, а "Ингулец" прервал антирекордную серию из трех поражений.