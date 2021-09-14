"Динамо" сыграло вничью с "Бенфикой" в ЛЧ. Судья отменил гол киевлян на последних минутах

Главный вопрос перед матчем с "Бенфикой" для "Динамо" был в том, сможет ли сыграть Буяльский, который сейчас является практически незаменимым игроком в атаке киевлян. И все же он на поле вышел со старта. У португальского клуба в основе вышел украинец Яремчук.

Уже на старте поединка супер момент получили киевляне. На 8-й минуте Буяльский воспользовался ошибкой защитника "Бенфики" Вертонгена, перехватив мяч и заработав опасный штрафной метров в 18-ти метрах от ворот португальского клуба. Шапаренко со штрафного пробивал точно под перекладину, но Влаходимос сумел вытащить мяч и перевести на угловой.

Далее мяч под свой контроль взяли игроки "Бенфики" и на 28-й минуте зажгли небольшой пожар в штрафной киевлян, итогом которого был удар от Рафы Силвы, который заблокировал в подкате Миколенко. А на 34-й минуте чуть не привез гол в свои ворота капитан "Динамо" Сидорчук. Он отдал сопернику мяч на линии штрафной, но совместно с защитниками ситуацию удалось спасти. Правда, сам Сидорчук в этом моменте подыграл себе немного рукой, на что указывали португальцы. Благо рефери на момент внимания не обратил.

Под конец тайма напряжение у ворот "Динамо" увеличилось. Сперва Рафа Силва опередил Бойко после штрафного, но перекинул мяч и через кипера киевлян, и через ворота. А затем первый момент имел украинский форвард "Бенфики" Яремчук. Он получил мяч по центру метров в 25 от ворот "Динамо", подработал и мощно пробил. Бойко был на месте.

"Бело-синие" пытались огрызнуться, но после контратаки киевлян удар Миколенко из-за пределов штрафной пришелся в руки Влаходимоса.

Уже во втором тайме Яремчук получил отличный шанс отметиться, но метров с шести он пробил точно в Бойко. А после Сирота упустил Рафу Силву, который вошел в штрафную, но его удар с убойной позиции заблокировал Забарный.

Киевляне ответили опасным забросом в штрафную от Сидорчука, где Гримальдо кончиком пальца смог снять мяч с головы Цыганкова, который уже готов был сбрасывать на Гармаша - тот был сам по центру в семи метрах от ворот.

На 77-й минуте Караваев и Вербич, которые только вышли на замену у киевлян, организовали опасную контратаку. Первый простреливал с фланга, а второй не поверил в то, что Отаменди махнет мимо мяча, и тоже среагировать на ошибку центрбэка "Бенфики" не смог.

За восемь минут до конца основного времени английский рефери Тэйлор чуть не вызвал инфаркт у украинских болельщиков, показав Гармашу желтую, а после красную карточку. Но сразу же свою ошибку признал - это был первый "горчичник" для игрока "Динамо".

И уже в добавленное время киевляне могли вырвать победу. Сперва Шапаренко запустил метров с 20 в перекладину, а на добивание от Буяльского среагировал Влаходимос. При этом Отаменди в выбивая мяч за пределы поля попал в штангу.

А спустя минуту тот же Шапаренко таки переправил мяч в сетку и, казалось, принес победу "Динамо". Но VAR углядел в эпизоде офсайд у Гармаша, который ассистировал Шапаренко, и гол отменил. В итоге нулевая ничья.

"ДИНАМО" - "БЕНФИКА" 0:0

"Динамо": Бойко - Кендзьора, Забарный, Сирота, Миколенко - Сидорчук, Шапаренко - Цыганков (Караваев, 76), Буяльский, Де Пена (Вербич, 76) - Шкурин (Гармаш, 60)

"Бенфика": Влаходимос - Отаменди, Вертонген, Морато - Жилберто (Лазаро, 60), Жоао Мариу, Вайгль, Гримальдо - Рафа Силва, Эвертон (Радоньич, 60) - Яремчук (Нуньес, 60)