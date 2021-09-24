"Динамо" сыграет с "Мариуполем", а "Шахтер" с одесситами: участники 1/8 финала Кубка Украины

Сегодня, 24 сентября в Доме футбола состоялась жеребьевка 1/8 финала розыгрыша Кубка Украины-2021/2022. Основной день проведения матчей - 27 октября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УАФ.
Так, в 1/8 финала к 11 победителям четвертого раунда (1/16 финала) присоединились 5 представителей Украины в еврокубках - "Динамо", "Шахтер", "Заря", "Колосс и" Ворскла".
После чего, матчи 1/4 финала и 1/2 финала запланированы на 2 марта и 20 апреля 2022 года соответственно.
Победитель будет определен 11 мая 2022 года.