"Динамо" зіграє з "Маріуполем", а "Шахтар" з одеситами: учасники 1/8 фіналу Кубка України

Сьогодні, 24 вересня в Будинку футболу відбулося жеребкування 1/8 фіналу розіграшу Кубка України-2021/2022. Основний день проведення матчів - 27 жовтня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УАФ.
Так, в 1/8 фіналу до 11 переможців четвертого раунду (1/16 фіналу) приєдналися 5 представників України в єврокубках - "Динамо", "Шахтар", "Зоря", "Колос" та "Ворскла".
Після чого, матчі 1/4 фіналу та 1/2 фіналу заплановано на 2 березня та 20 квітня 2022 року відповідно.
Переможця буде визначено 11 травня 2022 року.