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"Динамо" зіграє з "Маріуполем", а "Шахтар" з одеситами: учасники 1/8 фіналу Кубка України

Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 24 вересня в Будинку футболу відбулося жеребкування 1/8 фіналу розіграшу Кубка України-2021/2022. Основний день проведення матчів - 27 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УАФ.

Так, в 1/8 фіналу до 11 переможців четвертого раунду (1/16 фіналу) приєдналися 5 представників України в єврокубках - "Динамо", "Шахтар", "Зоря", "Колос" та "Ворскла".

Пари 1/8 фіналу турніру:

  • "Металіст 1925" (Харків) - "Олександрія" (Олександрія)
  • "Металіст" (Харків) - "Колос" (Ковалівка)
  • "Верес" (Рівне) - "Ворскла" (Полтава)
  • "Чорноморець" (Одеса) - "Шахтар" (Донецьк)
  • "Альянс" (Липова Долина) - "Львів" (Львів)
  • "Рух" (Львів) - "Зоря" (Луганськ)
  • "ЛНЗ" (Черкаси) - "Дніпро-1" (Дніпро)
  • "Маріуполь" (Маріуполь) - "Динамо" (Київ)

Після чого, матчі 1/4 фіналу та 1/2 фіналу заплановано на 2 березня та 20 квітня 2022 року відповідно.

Переможця буде визначено 11 травня 2022 року.

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