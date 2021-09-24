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"Динамо" сыграет с "Мариуполем", а "Шахтер" с одесситами: участники 1/8 финала Кубка Украины

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Пятница 24 сентября 2021 13:26
"Динамо" сыграет с "Мариуполем", а "Шахтер" с одесситами: участники 1/8 финала Кубка Украины Фото: стали известны все пары 1/8 финала Кубка Украины по футболу (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 24 сентября в Доме футбола состоялась жеребьевка 1/8 финала розыгрыша Кубка Украины-2021/2022. Основной день проведения матчей - 27 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УАФ.

Так, в 1/8 финала к 11 победителям четвертого раунда (1/16 финала) присоединились 5 представителей Украины в еврокубках - "Динамо", "Шахтер", "Заря", "Колосс и" Ворскла".

Пары 1/8 финала турнира:

  • "Металлист 1925" (Харьков) - "Александрия" (Александрия)
  • "Металлист" (Харьков) - "Колос" (Ковалевка)
  • "Верес" (Ровно) - "Ворскла" (Полтава)
  • "Черноморец" (Одесса) - "Шахтер" (Донецк)
  • "Альянс" (Липова Долина) - "Львов" (Львов)
  • "Рух" (Львов) - "Заря" (Луганск)
  • "ЛНЗ" (Черкассы) - "Днепр-1" (Днепр)
  • "Мариуполь" (Мариуполь) - "Динамо" (Киев)

После чего, матчи 1/4 финала и 1/2 финала запланированы на 2 марта и 20 апреля 2022 года соответственно.

Победитель будет определен 11 мая 2022 года.

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