"Динамо" сыграет с "Мариуполем", а "Шахтер" с одесситами: участники 1/8 финала Кубка Украины
Фото: стали известны все пары 1/8 финала Кубка Украины по футболу (Getty Images)
Сегодня, 24 сентября в Доме футбола состоялась жеребьевка 1/8 финала розыгрыша Кубка Украины-2021/2022. Основной день проведения матчей - 27 октября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу УАФ.
Так, в 1/8 финала к 11 победителям четвертого раунда (1/16 финала) присоединились 5 представителей Украины в еврокубках - "Динамо", "Шахтер", "Заря", "Колосс и" Ворскла".
Пары 1/8 финала турнира:
- "Металлист 1925" (Харьков) - "Александрия" (Александрия)
- "Металлист" (Харьков) - "Колос" (Ковалевка)
- "Верес" (Ровно) - "Ворскла" (Полтава)
- "Черноморец" (Одесса) - "Шахтер" (Донецк)
- "Альянс" (Липова Долина) - "Львов" (Львов)
- "Рух" (Львов) - "Заря" (Луганск)
- "ЛНЗ" (Черкассы) - "Днепр-1" (Днепр)
- "Мариуполь" (Мариуполь) - "Динамо" (Киев)
После чего, матчи 1/4 финала и 1/2 финала запланированы на 2 марта и 20 апреля 2022 года соответственно.
Победитель будет определен 11 мая 2022 года.