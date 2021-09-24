"Динамо" зіграє з "Маріуполем", а "Шахтар" з одеситами: учасники 1/8 фіналу Кубка України
Фото: стали відомі всі пари 1/8 фіналу Кубку України з футболу (Getty Images)
Сьогодні, 24 вересня в Будинку футболу відбулося жеребкування 1/8 фіналу розіграшу Кубка України-2021/2022. Основний день проведення матчів - 27 жовтня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УАФ.
Так, в 1/8 фіналу до 11 переможців четвертого раунду (1/16 фіналу) приєдналися 5 представників України в єврокубках - "Динамо", "Шахтар", "Зоря", "Колос" та "Ворскла".
Пари 1/8 фіналу турніру:
- "Металіст 1925" (Харків) - "Олександрія" (Олександрія)
- "Металіст" (Харків) - "Колос" (Ковалівка)
- "Верес" (Рівне) - "Ворскла" (Полтава)
- "Чорноморець" (Одеса) - "Шахтар" (Донецьк)
- "Альянс" (Липова Долина) - "Львів" (Львів)
- "Рух" (Львів) - "Зоря" (Луганськ)
- "ЛНЗ" (Черкаси) - "Дніпро-1" (Дніпро)
- "Маріуполь" (Маріуполь) - "Динамо" (Київ)
Після чого, матчі 1/4 фіналу та 1/2 фіналу заплановано на 2 березня та 20 квітня 2022 року відповідно.
Переможця буде визначено 11 травня 2022 року.