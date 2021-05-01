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"Динамо" в статусе чемпиона разгромило "Ворсклу". Полтавчане выпали из зоны еврокубков

Автор: Игорь Литвиненко

Киевское "Динамо" на выезде на разгромило полтавскую "Ворсклу" 5:1 в 24-й туре Украинской Премьер-лиги. Поражение выбило полтавчан из зоны еврокубков.

Подробнее о матче - в материале РБК-Украина.

Киевляне, несмотря на то, что уже все задачи в Украинской Премьер-лиге ришили, оформив досрочное чемпионство, на поединок с "Ворскло" вышли в боевом составе. И уже на старте поединка открыли счет - на 6-й минуте забил Буяльский.

До конца первой половины Буяльский оформил хет-трик, забив на 15-й и 32-й минутах. Между этим один гол для полтавчан отквитал Кулач - на 24-й минуте лучший бомбардир УПЛ реализовал пенальти.

Однако во втором тайме "Динамо" отметилось еще дважды - забивали Родригес на 65-й и Сидклей на 84-й минутах. В итоге разгромная победа для киевлян 5:1.

Поражение опустило "Ворсклу" на шестую позицию в турнирной таблице, уступив последнее еврокубковое место "Десне", которая сегодня в матче с еще одним претендентом на Лигу Европы "Колосом" сыграли в ничью 2:2.

Напомним, "Динамо" еще в прошлом туре, одержав победу над "Ингульцом", гарантировало себе досрочное чемпинство в УПЛ.

Также РБК-Украина писало, что сегодня "Шахтер" обыграл "Днепр-1" и приблизился к серебру.

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