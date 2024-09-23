"Динамо" на старті Ліги Європи: склад, суперники та перспективи

"Біло-сині" стартують у турнірі 25 вересня. Перший суперник – римський "Лаціо". Старт зустрічі запланований на 22:00 за київським часом.

У новому форматі Ліги Європи "Динамо" матиме 8 матчів основного раунду для завоювання путівки в плей-офф. Чотири поєдинки кияни зіграють вдома, а ще чотири – на виїзді. Загальний етап турніру триватиме з вересня до січня. Експерти прогнозують, що для виходу в наступний раунд командам достатньо набрати 9-10 очок.

Де дивитися матчі "Динамо" в Лізі Європи 2024/25

У цифровому мовленні Т2 матчі "біло-синіх" у Лізі Європи не транслюватимуть. Усі поєдинки вітчизняного гранда на території України наживо покаже платформа MEGOGO. Трансляції там будуть доступні за передплатами "Максимальна" та "Спорт".

Склад "Динамо" в Лізі Європи 2024/25

Тренерський штаб "біло-синіх" заявив на турнір 30 футболістів. Серед них і літні новачки команди – оборонець Браян Себальйос, хавбеки Валентин Рубчинський, Максим Брагару, Олександр Піхальонок і форвард Едуардо Герреро. П'ятеро виконавців потрапили до заявки за списком Б – народжених 1 січня 2003 року та пізніше.

Заявка "Динамо" на основний етап Ліги Європи 2024/25:

Воротарі: Бущан, Нещерет, Моргун, Ігнатенко

Захисники: Вівчаренко, Дячук, Попов, Караваєв, Тимчик, Себальйос, Михавко, Біловар, Дубінчак

Півзахисники: Бражко, Ярмоленко, Шепелєв, Волошин, Шапаренко, Рубчинський, Андрієвський, Кабаєв, Малиш, Буяльський, Брагару, Піхальонок, Михайленко

Нападники: Ванат, Супряга, Герреро, Пономаренко

Суперники "Динамо" в Лізі Європи 2024/25

На основному етапі другого за рангом єврокубка "біло-сині" зустрінуться з представниками Італії, Німеччини, Угорщини, Чехії, Іспанії, Туреччини та Латвії. Найсерйознішими суперниками на старті виглядають римські "Лаціо" та "Рома", німецький "Хоффенхайм" та іспанський "Реал Сосьєдад".

Домашні поєдинки "Динамо" гратиме в німецькому Гамбурзі. На місцевий "Фолькспаркштадіон" завітають "Лаціо", а також гранди Центрально-Східної Європи – угорський "Ференцварош", "Вікторія" з чеського Пльзеня та латвійський РФШ. Особливо тривожними виглядають вирішальні два матчі загального раунду, оскільки грати підопічним Шовковського доведеться в січні, коли українські команди лише тренуються перед другою частиною сезону.

Водночас "Динамо" пощастило з календарем. Зі слабшими колективами столичний гранд зустрінеться вдома. Зокрема, господарем віце-чемпіон України буде в одному зі січневих протистоянь. До Гамбурга приїдуть футболісти "Ризької футбольної школи".

Список матчів "Динамо" в Лізі Європи 2024/25:

"Динамо" – "Лаціо", 25 вересня, 22:00

"Хоффенхайм" – "Динамо", 3 жовтня, 19:45

"Рома" – "Динамо", 24 жовтня, 19:45

"Динамо" – "Ференцварош", 7 листопада, 22:00

"Динамо" – "Вікторія", 28 листопада, 19:45

"Реал Сосьєдад" – "Динамо", 12 грудня, 22:00

"Галатасарай" – "Динамо, 21 січня, 17:30

"Динамо" – РФШ, 30 січня, 22:00

Прогноз букмекерів на виступ "Динамо" в Лізі Європи 2024/25

Столичний гранд не потрапив до топ-20 фаворитів турніру. Вітчизняна контора Favbet заклала коефіцієнт 80,00 на тріумф "біло-синіх" у другому за рангом єврокубку. Не надто кращі шанси "Динамо" виграти загальний раунд Ліги Європи – кеф 77,00. Головний фаворит змагань – лондонський "Тоттенхем" із балом 5,50.

У протистоянні з "Лаціо" шанси команд рівніші. На перемогу команди Шовковського можна поставити з коефіцієнтом 3,75. Перемога римлян значно ймовірніша з кефом 2,06. Нічия запропонована з балом 3,55. На мінімальну перемогу "Динамо" приймають ставки з перспективним коефіцієнтом 11,00.