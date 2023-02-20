"Динамо" в спарингу розійшлося миром із "Ригою"

Контрольний матч

"Динамо" – "Рига" – 1:1

Голи: Царенко, 79 – Йоїч, 54

У дебюті небезпечний момент створили рижани. Це Рамірес опинився на ударній позиції, але з меж штрафного майданчика не влучив у ворота. Та надалі до перерви воротарі обох команд здебільшого нудьгували.

І "Динамо", і "Ризі" відверто бракувало завершального удару. Середні лінії суперників кілька напівнагод для нападників організували. Та, наприклад, тим же Царенку та Ауреліо не вдалося завдати акцентованого удару в площину воріт.

Зате на старті другого тайму латвійський гранд повів у рахунку. Йоїч на 54-й хвилині скористався подачею Юрковскіса – Нещерет виручити "Динамо" не зумів. Такий розвиток подій був цілком закономірним, адже зі стартом другої половини "Рига" фактично домінувала на полі.

Підопічні Мірчі Луческу зуміли оговтатися вже після екватору тайму. На 74-й хвилині міг забивати Ванат, але оборонець рижан в останню мить виніс м'яч із лінії воріт. У відповідь латвійський колектив організував момент Нгуєни, але той пробив поруч зі стійкою.

А на 79-й "Динамо" зрівняло рахунок. Киянам вдалася класна комбінація за участі Беніто, Гармаша та Царенка. Останній і прийняв м'яч у карній зоні суперника, накрутив оборонця і технічно поклав у нижній кут – 1:1!

У фінальні хвилини обидві команди намагалися вирвати перемогу. Проте, злагоджена гра ліній оборони ці спроби нівелювала. Киянин Гармаш і рижанин Нгом поклалися на удари з дистанції, але забити їм і всім іншим у цей вечір уже не судилося.

Склад "Динамо" (1-й тайм): Нещерет, Вівчаренко, Боль, Сирота, Малиш, Андрієвський, Яцик, Царенко, Перріс, Волошин, Супряга